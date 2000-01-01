Одинцов Фёдор -
Место рожденияпоч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Одинцова Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
поч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно