Одинцов Фёдор - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцов Фёдор -

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Место рождения

поч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Одинцова Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

поч. Беловский (Вятская округа, Истобенский оброчный стан, Шалеговская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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