Смирнов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти21.12.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Работа или профессия
Между 1845 и 1878
Бракосочетание
Вычислено 1853
Жена: Смирнова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Попова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Беляева Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Беляева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна
Работа или профессия
Между 1878 и 1881
Ряполово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
1881
Болотово, Судиславский муниципальный район, Костромская область
священник
Смерть
21.12.1891