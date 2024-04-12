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Смирнов Иван Федорович

Место рождения

Ида, Идская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

21.12.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Ида, Идская волость, Чухломский уезд
Работа или профессия
Между 1845 и 1878
Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Вычислено 1853

Жена: Смирнова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Попова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Смирнов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Смирнов Василий Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Беляева Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Павла Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Беляева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Георгиевна

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Между 1878 и 1881
Ряполово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
1881
Болотово, Судиславский муниципальный район, Костромская область
священник
Смерть
21.12.1891
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