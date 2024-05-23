Александров Виктор
Место рожденияОренбург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Юрий Викторович
Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родовниченко Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1954
Дочь: Александрова Раиса Викторовна
Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся
Рождение ребёнка
31.05.1955
Сын: Александров Генадий Викторович
Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся
Рождение ребёнка
23.05.1960
Дочь: Александрова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся
Рождение ребёнка
08.01.1962
Дочь: Шепелева (Александрова) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся
Смерть
Неизвестно