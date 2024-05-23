Александров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Виктор

Место рождения

Оренбург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Юрий Викторович

Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родовниченко Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Кашун) Дуся

Рождение ребёнка
21.05.1954

Дочь: Александрова Раиса Викторовна

Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся

Рождение ребёнка
31.05.1955

Сын: Александров Генадий Викторович

Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся

Рождение ребёнка
23.05.1960

Дочь: Александрова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся

Рождение ребёнка
08.01.1962

Дочь: Шепелева (Александрова) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Александрова (Кашун) Дуся

Смерть
Неизвестно

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