Стадухина (Попова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадухина (Попова) Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1926

Сын: Стадухин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Стадухин Василий Устинович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Стадухин Василий Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонида Васильевна

Отец ребёнка: Стадухин Василий Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стадухина Николай Васильевич

Отец ребёнка: Стадухин Василий Устинович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стадухин Василий Устинович

Смерть
Неизвестно
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