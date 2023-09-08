Стадухина (Попова) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1926
Сын: Стадухин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Стадухин Василий Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Стадухин Василий Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонида Васильевна
Отец ребёнка: Стадухин Василий Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стадухина Николай Васильевич
Отец ребёнка: Стадухин Василий Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно