Тищенко Тамара Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1954
Дата смерти29.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1976
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.2018