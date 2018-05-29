Тищенко Тамара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Тамара Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1954

Дата смерти

29.05.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1976

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.2018
Самара, Самара, Самарская область

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