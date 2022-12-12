Андрей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Никифор Космин
Мать: неизвестно
Бракосочетание
04.02.1876
Жена: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.
Дочь: Гусева Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Пучинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно