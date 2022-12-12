Андрей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Никифорович

Андрей Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Никифор Космин

Мать: неизвестно

Бракосочетание
04.02.1876

Жена: Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.

Дочь: Гусева Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Пучинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close