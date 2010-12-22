Колесникова Анна Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Анна Владиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.2010

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2010

Отец: Колесников Владислав

Мать: Вереитина Галина

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