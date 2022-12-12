Финогин Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: Финогин Федор Григорьев
Мать: Финогина Матрена
Бракосочетание
23.10.1832
Жена: Финогина Анна Федорова
поручители со стороны жениха онагож села казенные крестьяне Прокофий Родионов Добряков, Павел Леонтьев Жаров, Егор Тимофеев Живодеров; со стороны невесты - Федор Андреев Шеронов, Степан Иванов Крайнев... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1836
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Финогина Анна Федорова
Смерть
Неизвестно