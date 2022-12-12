Финогин Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиногин Василий Федоров

Финогин Василий Федоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1786 г.р.

Мать

Вычислено 1785 г.р.

Жена

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Финогин Федор Григорьев

Мать: Финогина Матрена

Бракосочетание
23.10.1832

Жена: Финогина Анна Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха онагож села казенные крестьяне Прокофий Родионов Добряков, Павел Леонтьев Жаров, Егор Тимофеев Живодеров; со стороны невесты - Федор Андреев Шеронов, Степан Иванов Крайнев... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1836

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Финогина Анна Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close