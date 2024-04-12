Оглоблин Тарас Акимович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Оглоблин Аким Максимович
Мать: Оглоблина Акилина
Рождение ребёнка
1851
Сын: Оглоблин Василий Тарасович
Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Тарасовна
Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Оглоблин Дмитрий Тарасович
Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно