Оглоблин Тарас Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Тарас Акимович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Оглоблин Аким Максимович

Мать: Оглоблина Акилина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Оглоблин Василий Тарасович

Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Тарасовна

Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Оглоблин Дмитрий Тарасович

Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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