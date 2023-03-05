Чеботарев Емельян Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Емельян Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

03.01.1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Чеботарев Петр Емельянов

Мать ребёнка: Чеботарева Устиния Ерофеева

Бракосочетание
До 1729

Жена: Чеботарева Устиния Ерофеева

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Чеботарев Авраам Емельянов

Мать ребёнка: Чеботарева Устиния Ерофеева

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
03.01.1787 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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