Чеботарев Емельян Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти03.01.1787 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Чеботарева Устиния Ерофеева
Бракосочетание
До 1729
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Чеботарев Авраам Емельянов
Мать ребёнка: Чеботарева Устиния Ерофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1787 ст.