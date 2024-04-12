Пузырев Евсей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пузырев Григорий Евсеевич
Мать ребёнка: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно