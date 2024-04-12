Пузырев Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырев Евсей

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1879

Жена: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пузырев Алексей Евсеевич

Мать ребёнка: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Пузырев Григорий Евсеевич

Мать ребёнка: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пузырев Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Пузырева (гаврилова) Агафья Ивановна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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