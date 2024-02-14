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Нурмухаметов Султан

Место рождения

д.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Султанова) Ильхамия

Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Султанова) Рушания

Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Азат

Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Шаукат

Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Рустам

Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сабирова) Хадича

Смерть
Неизвестно

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