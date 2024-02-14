Нурмухаметов Султан
Место рожденияд.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Султанова) Ильхамия
Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Султанова) Рушания
Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Азат
Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Шаукат
Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Рустам
Мать ребёнка: (Сабирова) Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Сабирова) Хадича
Смерть
Неизвестно