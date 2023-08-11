Кудряшова Марина Савельевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1854
Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич
Мать: Афимья Михайловна
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1854 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 209 об. - 210) имеется актовая запись о рождении № 34 (счет родив-шихся ... Показать все
Смерть
Неизвестно