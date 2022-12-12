Обухов Родион Александрович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Обухов Андронник Родионович
Мать ребёнка: Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Обухов Неотоний Родионович
Мать ребёнка: Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Василиса Родионовна
Мать ребёнка: Фекла Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Семеновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно