Обухов Родион Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Родион Александрович

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Место рождения

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Обухов Александр Яковлевич

Мать: Обухова Татьяна Герасимовна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Обухов Савва Родионович

Мать ребёнка: Фекла Семеновна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Обухов Андронник Родионович

Мать ребёнка: Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Обухов Неотоний Родионович

Мать ребёнка: Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Василиса Родионовна

Мать ребёнка: Фекла Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Семеновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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