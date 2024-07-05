Леонов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонов Александр

Мать: Леонова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Леонова (Аханова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Олег Михайлович

Мать ребёнка: Леонова (Аханова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Леонова (Аханова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Леонова (Аханова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
27.06.1976

Сын: Леонов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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