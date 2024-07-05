Леонов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонов Александр
Мать: Леонова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Леонова (Аханова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Леонова (Аханова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Леонова (Аханова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Леонова (Аханова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
27.06.1976
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно