Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агафья Якимовна

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Кириленко/кириченко/ Юлиана

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Емельянович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Емельянович

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана

Гребёнки, Київська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close