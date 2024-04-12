Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Емельянович
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Емельянович
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Юлиана
Смерть
Неизвестно