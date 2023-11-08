Макухина (Бондарева) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухина (Бондарева) Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1905

Сын: Макухин Тихон мл. Казьмин

Отец ребёнка: Макухин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Андреев

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1908

Дочь: Елена мл Казьмина

Отец ребёнка: Макухин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Андреев

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1912

Сын: Макухин Иосиф? Казьмин

Отец ребёнка: Макухин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Андреев

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Макухин Алексей Казьмин

Отец ребёнка: Макухин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Андреев

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Андреев

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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