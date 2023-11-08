Макухина (Бондарева) Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1905
Рождение ребёнка
15.07.1908
Дочь: Елена мл Казьмина
Отец ребёнка: Макухин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Андреев
Рождение ребёнка
05.09.1912
Рождение ребёнка
18.03.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно