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Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

14.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Киселев Тихон Романов

Отец ребёнка: Киселев Роман Денисов

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1877

Дочь: Устинья Романова

Отец ребёнка: Киселев Роман Денисов

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Киселев Сергей Романов

Отец ребёнка: Киселев Роман Денисов

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Роман Денисов

Смерть
14.12.1901
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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