Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти14.12.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1876
Отец ребёнка: Киселев Роман Денисов
Рождение ребёнка
24.09.1877
Дочь: Устинья Романова
Отец ребёнка: Киселев Роман Денисов
Рождение ребёнка
01.10.1881
Отец ребёнка: Киселев Роман Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1901
Причина смерти: Естественная смерть/старость