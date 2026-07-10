(Козырева) Анна Ивановна Около 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Козырева) Анна Ивановна

Автор
СЗ
Зинец С.

женский, родилась Около 1896, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

умерла Неизвестно, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Отец
ИванНеизвестно г.р.
Дети
Серая (Козырева) Мария Григорьевна01.04.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Иван

Мать: не указана

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Григорий Егорович

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Григорий Егорович

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Григорий Егорович

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
01.04.1922

Дочь: Серая (Козырева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Козырев Григорий Егорович

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
Неизвестно
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Похороны
Неизвестно
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

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