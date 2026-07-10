(Козырева) Анна Ивановна
женский, родилась Около 1896, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
умерла Неизвестно, Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
ОтецИванНеизвестно г.р.
Дети
Серая (Козырева) Мария Григорьевна01.04.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1922
Дочь: Серая (Козырева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Козырев Григорий Егорович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно