Сапегина (Панченко) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегина (Панченко) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1957

Отец: Панченко Виктор

Мать: Панченко Юлия Илинешна

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Сапегина Алена Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1988

Дочь: Сапегина Алекандро Александровга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапегин Александр Кузмичь

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