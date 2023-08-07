Сапегина (Панченко) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1957
Отец: Панченко Виктор
Мать: Панченко Юлия Илинешна
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Сапегина Алена Александровна
Рождение ребёнка
08.02.1988
Дочь: Сапегина Алекандро Александровга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапегин Александр Кузмичь