Логашкин (Солодовников) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логашкин (Солодовников) Надежда Александровна

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

19.12.1974

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Солодовников Александр Харлампиевич

Мать: Солодовников (Марков) Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логашкин Михаил

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логашкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логашкин Михаил

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Николай

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Николай

Смерть
19.12.1974

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