Логашкин (Солодовников) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти19.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логашкин Михаил
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логашкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логашкин Михаил
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Николай
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Николай
Смерть
19.12.1974