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Шишкин Николай Федорович

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Место рождения

Старая Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

23.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1959

Дочь: Ельникова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Шишкина Валентина Артимоновна

Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
23.12.1963

Сын: Шишкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шишкина Валентина Артимоновна

Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
12.10.1966

Сын: Шишкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шишкина Валентина Артимоновна

Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Валентина Артимоновна

Смерть
23.08.1999
Тигиль, Тигильский муниципальный район, Камчатский край
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