Шишкин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти23.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1959
Дочь: Ельникова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Шишкина Валентина Артимоновна
Рождение ребёнка
23.12.1963
Сын: Шишкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Шишкина Валентина Артимоновна
Рождение ребёнка
12.10.1966
Сын: Шишкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шишкина Валентина Артимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1999