Милецкий (Мелецкая (Ермакова)) Ефросинья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Емельян Харитонов
Мать: Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
22.09.1935
Дочь: Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович
Рождение ребёнка
28.02.1937
Сын: Милецкий Гавриил Семенович
Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно