Милецкий (Мелецкая (Ермакова)) Ефросинья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милецкий (Мелецкая (Ермакова)) Ефросинья Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Емельян Харитонов

Мать: Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
22.09.1935

Дочь: Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Милецкий Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милецкий Семен Маркович

Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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