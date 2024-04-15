Кузнецов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кузнецов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Аксинья Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Аксинья Ерофеевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1850
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