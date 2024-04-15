Кузнецов Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кузнецов Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Аксинья Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1850