Митькин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1904
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: (Митькина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
31.12.1925
Рождение ребёнка
1931