Митькин Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1904

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904

Отец: Митькин Василий Ефимович

Мать: (Митькина) Евдокия Семеновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Митькина) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Митькина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Митькин Иван Андреевич

Мать ребёнка: (Митькина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
31.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Митькина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Митькина) Екатерина Михайловна

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