Вавилов Илья Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Илья Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна

Рождение ребёнка
21.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна

Рождение ребёнка
14.09.1951

Сын: Вавилов Владимир

Мать ребёнка: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна

Рождение ребёнка
09.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно

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