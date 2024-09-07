Вавилов Илья Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна
Рождение ребёнка
14.09.1951
Сын: Вавилов Владимир
Мать ребёнка: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна
Рождение ребёнка
09.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна
Смерть
Неизвестно