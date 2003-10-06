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Шелепень Александр

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Место рождения

Беларусь, с.Докучино

Дата рождения

27.06.1959

Дата смерти

06.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1959

Отец: Шелепень Дмитрий

Мать: Шелепень Любовь Яковлевна

Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
?.07.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.2003
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