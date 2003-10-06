Шелепень Александр
Место рожденияБеларусь, с.Докучино
Дата рождения27.06.1959
Дата смерти06.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1959
Отец: Шелепень Дмитрий
Беларусь, с.Докучино
Рождение ребёнка
?.07.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.2003