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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ТК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грузьев ?

Ставчаны, Хмельницька область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грузьев ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Грузьев Назарий

Отец ребёнка: Грузьев ?

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