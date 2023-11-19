Березин Леонид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Березин Яков
Мать: Украинка Жидовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Семенюк Милада Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Леонид Леонидович
Мать ребёнка: Семенюк Милада Александровна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Березин Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Семенюк Милада Александровна