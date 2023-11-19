Березин Леонид Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Леонид Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березин Яков

Мать: Украинка Жидовка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Семенюк Милада Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Леонид Леонидович

Мать ребёнка: Семенюк Милада Александровна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Березин Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Семенюк Милада Александровна

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