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Бычков Василий Никанорович

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Место рождения

Таракановка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

13.12.1937

Дата смерти

28.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Таракановка, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.08.1963

Сын: Бычков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Бычкова Дина Ильинична

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1967

Дочь: Попова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Бычкова Дина Ильинична

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Дина Ильинична

Смерть
28.11.2006
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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