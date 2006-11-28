Бычков Василий Никанорович
Место рождения
Дата рождения13.12.1937
Дата смерти28.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1963
Мать ребёнка: Бычкова Дина Ильинична
Рождение ребёнка
11.04.1967
Дочь: Попова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Бычкова Дина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Дина Ильинична
Смерть
28.11.2006
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область