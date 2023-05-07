Олейник Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейник Владимир Иванович

Олейник Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олейник Иван

Мать: Олейник Полина

Рождение ребёнка
31.12.1964

Дочь: Савельева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Олейник Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
25.02.1966

Дочь: Олейник Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Олейник Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close