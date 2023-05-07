Олейник Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олейник Иван
Мать: Олейник Полина
Рождение ребёнка
31.12.1964
Дочь: Савельева Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Олейник Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1966
Дочь: Олейник Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Олейник Зинаида Петровна
Смерть
Неизвестно