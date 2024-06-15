Кляхина Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляхина Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кляхин Андриан Сергеевич

Рождение ребёнка
31.05.1912

Дочь: Кляхина Акилина Андриановна

Отец ребёнка: Кляхин Андриан Сергеевич

Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Кляхин Илья Андрианович

Отец ребёнка: Кляхин Андриан Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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