Кляхина Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1912
Дочь: Кляхина Акилина Андриановна
Отец ребёнка: Кляхин Андриан Сергеевич
Рождение ребёнка
17.09.1914
Отец ребёнка: Кляхин Андриан Сергеевич
Смерть
Неизвестно