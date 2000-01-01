Толстых Федор Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1909 ст.
Военная служба
23.06.1941
112 оатб 12 РАБ 15 ВА (отдельный автотранспортный батальон 12 района авиационного базирования (оатб 12 РАБ) Период действия с 05.08.1942 по 08.05.1945
Военная награда
Неизвестно
Медаль за боевые заслуги
Смерть
Неизвестно