Толстых Федор Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстых Федор Давыдович

Толстых Федор Давыдович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1880 по 1881 г.р.

Мать

С 1888 по 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1909 ст.

Отец: Толстых Давыд Федорович

Мать: Романова Феодосия Стефановна

Военная служба
23.06.1941
112 оатб 12 РАБ 15 ВА (отдельный автотранспортный батальон 12 района авиационного базирования (оатб 12 РАБ) Период действия с 05.08.1942 по 08.05.1945
Военная награда
Неизвестно
Медаль за боевые заслуги
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close