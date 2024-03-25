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Горбачев Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1960

Отец: Горбачев Виктор Родионович

Мать: Горбачева Мария Викторовна

Рождение ребёнка
28.03.1985

Дочь: Бонка Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Горбачева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
30.03.1990

Сын: Горбачев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Горбачева Ольга Владимировна

Печора Республика Коми
Бракосочетание
03.01.1998

Жена: Горбачева Ирина Арсентьевна

Печора, Республика Коми
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