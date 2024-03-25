Горбачев Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1960
Рождение ребёнка
28.03.1985
Дочь: Бонка Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Горбачева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
30.03.1990
Сын: Горбачев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Горбачева Ольга Владимировна
Печора Республика Коми
Бракосочетание
03.01.1998
Печора, Республика Коми