Конопляник (Романишко) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопляник (Романишко) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конопляник Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Конопляник Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конопляник Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1960

Сын: Конопляник Александр Владимирович

Отец ребёнка: Конопляник Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно

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