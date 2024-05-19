Конопляник (Романишко) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конопляник Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Конопляник Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1960
Сын: Конопляник Александр Владимирович
Отец ребёнка: Конопляник Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно