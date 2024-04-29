Абрамзон (Сидлина) Мина
Место рожденияKrāslava, Krāslavas Rajons, Latvia
Дата рождения1890
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Сидлин Элья
Мать: Мира Лазаревна
Krāslava, Krāslavas Rajons, Latvia
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1910
Отец ребёнка: Абрамзон Борух Сролевич
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Абрамзон Борух Сролевич
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Смерть
1958
г. Ленинград, РСФСР, СССР