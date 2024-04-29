Абрамзон (Сидлина) Мина 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамзон (Сидлина) Мина

Абрамзон (Сидлина) Мина

avatar

Место рождения

Krāslava, Krāslavas Rajons, Latvia

Дата рождения

1890

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Сидлин Элья

Мать: Мира Лазаревна

Krāslava, Krāslavas Rajons, Latvia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамзон Борух Сролевич

Рождение ребёнка
06.01.1910

Сын: Абрамзон Илья Борухович

Отец ребёнка: Абрамзон Борух Сролевич

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1922

Сын: Абрамзон Лейб Борухович

Отец ребёнка: Абрамзон Борух Сролевич

г. Ленинград, РСФСР, СССР
Смерть
1958
г. Ленинград, РСФСР, СССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.