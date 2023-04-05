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Штанге Эдуард Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1822

Дата смерти

18.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1865

Дочь: Анастасия Эдуардовна

Мать ребёнка: Штанге Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1868

Сын: Штанге Николай Эдуардович

Мать ребёнка: Штанге Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штанге Александр Эдуардович

Мать ребёнка: Штанге Анастасия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Минский губернский воинский начальник полковник (1865 г.)
Смерть
18.01.1883
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