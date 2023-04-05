Штанге Эдуард Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1822
Дата смерти18.01.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1865
Дочь: Анастасия Эдуардовна
Мать ребёнка: Штанге Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
02.12.1868
Сын: Штанге Николай Эдуардович
Мать ребёнка: Штанге Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штанге Александр Эдуардович
Мать ребёнка: Штанге Анастасия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Минский губернский воинский начальник полковник (1865 г.)
Смерть
18.01.1883
Ufa