Коврижных Федот Коврижных
Место рожденияд. Крестецы
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Коврижных Семен Коврижных
Мать: Коврижных Марья /Марина
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1820
Сын: Коврижных Трофим Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Неонила
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домника Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных
д. Крестецы
Смерть
Неизвестно