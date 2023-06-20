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Коврижных Федот Коврижных

Место рождения

д. Крестецы

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Коврижных Семен Коврижных

Мать: Коврижных Марья /Марина

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1820

Сын: Коврижных Трофим Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Неонила

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домника Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Агафия Коврижных

д. Крестецы
Смерть
Неизвестно
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