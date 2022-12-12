Митрофанова Пелагея Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1858
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1868
Сын: Митрофанов Леон Сакердонович
Отец ребёнка: Митрофанов Сакердон Гаврилович
Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно