Митрофанова Пелагея Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Пелагея Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1858

Муж: Митрофанов Сакердон Гаврилович

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1868

Сын: Митрофанов Леон Сакердонович

Отец ребёнка: Митрофанов Сакердон Гаврилович

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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