Колесник Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесник Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесник Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапенко Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невзгляденко Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно