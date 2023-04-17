Колесник Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесник Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесник Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапенко Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невзгляденко Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Колесник Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Людмила Петровна

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