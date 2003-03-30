Давыдов Денис Константинович
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения30.03.2003
Дата смерти28.10.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2003
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
Первоисточник
Смерть
28.10.2010