Поливанов Леонтий Булатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1623
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поливанов Булат Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Никифор Леонтьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Поливанова) Авдотья Леонтьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1623