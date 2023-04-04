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Поливанов Леонтий Булатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1623

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Булат Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Никифор Леонтьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Поливанова) Авдотья Леонтьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1623

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