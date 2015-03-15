Харитонов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Василий Иванович

Харитонов Василий Иванович

Место рождения

Благовичи, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

02.01.1956

Дата смерти

15.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовичи, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
05.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Благовичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Благовичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Благовичи, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
15.03.2015
Благовичи, Чаусский район, Могилёвская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.