Харитонов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.01.1956
Дата смерти15.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Трилесино, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.03.2015