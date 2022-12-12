Осипова (Глушаева) Афанасия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения01.10.1912 ст.
Дата смерти26.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1931
Сын: Осипов Геннадий Леонидович
Отец ребёнка: Осипов Леонид Дмитриевич
Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
27.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Леонид Дмитриевич
Саввичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1937
Сын: Осипов Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Осипов Леонид Дмитриевич
Место жительства
С ?.06.1940 по ?.06.1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Сердчинская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
После ?.04.1946
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
26.03.1983
Похоронена на Макарье.