Осипова (Глушаева) Афанасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова (Глушаева) Афанасия Иосифовна

Осипова (Глушаева) Афанасия Иосифовна

avatar

Место рождения

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.10.1912 ст.

Дата смерти

26.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1912 ст.

Отец: Глушаев Иосиф Яковлевич

Мать: Глушаева Агрипина Елисеевна

Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1931

Сын: Осипов Геннадий Леонидович

Отец ребёнка: Осипов Леонид Дмитриевич

Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
27.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Леонид Дмитриевич

Саввичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1937

Сын: Осипов Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Осипов Леонид Дмитриевич

Место жительства
С ?.06.1940 по ?.06.1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Сердчинская, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
После ?.04.1946
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Леонид Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
26.03.1983
Похоронена на Макарье.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close