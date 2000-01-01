Соловьева Настасья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Настасья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Парасева Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.

Сын: Соловьев Андрей Егорович

Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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