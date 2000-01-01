Соловьева Настасья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Парасева Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1850 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно