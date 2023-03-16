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Мушникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мушников Василий Михаилович

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Мушников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мушников Василий Михаилович

Улитино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Мушников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мушников Василий Михаилович

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Мушников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мушников Василий Михаилович

Улитино, Кубино-Озерский район, Северный край

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