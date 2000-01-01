Киселёва (Киселёва) Параскева Фёдоровна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения29.10.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1893
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
22.10.1910
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно