Киселёва (Киселёва) Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Киселёва) Параскева Фёдоровна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

29.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1893

Отец: Киселёв Фёдор Прокопьевич

Мать: Киселёва Агафия Евграфовна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
22.10.1910

Муж: Киселёв Степан Тимофеевич

Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
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