Новикова (Каманина) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Каманина) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.03.1906

Дата смерти

11.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906

Отец: Каманин Игнатий

Мать: не указана

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
12.12.1924

Муж: Новиков Яков Лаврентьевич

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.08.1925

Сын: Новиков Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Новиков Яков Лаврентьевич

Рождение ребёнка
25.11.1926

Сын: Новиков Вениамин Яковлевич

Отец ребёнка: Новиков Яков Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Новиков Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Новиков Яков Лаврентьевич

Рождение ребёнка
30.11.1929

Сын: Новиков Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Новиков Яков Лаврентьевич

село Балаши
Смерть
11.01.1983
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