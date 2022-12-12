Новикова (Каманина) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1906
Дата смерти11.01.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1906
Отец: Каманин Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
12.12.1924
Рождение ребёнка
25.08.1925
Отец ребёнка: Новиков Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
25.11.1926
Сын: Новиков Вениамин Яковлевич
Отец ребёнка: Новиков Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Новиков Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Новиков Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
30.11.1929
Сын: Новиков Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Новиков Яков Лаврентьевич
село Балаши
Смерть
11.01.1983