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Иван
Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Михаил
1803 г.р.
Мать
Устинья
1804 г.р.
Жена
Феодосия
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Михаил
Мать:
Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Феодосия
Смерть
1851
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