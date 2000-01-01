Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Михаил

Мать: Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия

Смерть
1851
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