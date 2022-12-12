Кузнецова (Останина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Останина) Анна Васильевна

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Место рождения

Костромская область,Боговаровский район,селение Заболотье

Дата рождения

01.02.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924

Отец: Останин Василий Николаевич

Мать: не указана

Костромская область,Боговаровский район,селение Заболотье
Бракосочетание
16.08.1946

Муж: Кузнецов Сергей Аверкиевич

Боговарово, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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