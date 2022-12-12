Кузнецова (Останина) Анна Васильевна
Место рожденияКостромская область,Боговаровский район,селение Заболотье
Дата рождения01.02.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924
Отец: Останин Василий Николаевич
Мать: не указана
Костромская область,Боговаровский район,селение Заболотье
Бракосочетание
16.08.1946
Боговарово, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно